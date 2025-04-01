ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА
    Все новости спорта

    НБА. «Лейкерс» победили «Бостон», «Майами» обыграл «Вашингтон»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лейкерс» победили «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:98.

    Лука Дончич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Дончич

    Самыми результативными игроками встречи стали Гейб Винсент, Лука Дончич и Дориан Финни-Смит из «Лос-Анджелеса», а также форвард «Рокетс» Амен Томпсон. Все четверо набрали по 20 очков.

    «Лейкерс» находятся на 4-м месте в таблице Западной конференции. «Хьюстон» идет на второй строчке.

    «Майами» на выезде обыграл «Вашингтон» со счетом 120:94.

    Самым результативным на паркете стал защитник «Уизардс» Джордан Пул, набравший 35 очков.

    «Майами» занимает девятое место в Восточной конференции, «Вашингтон» — на последней строчке.

    «Бостон» на выезде одолел «Мемфис» со счетом 117:103.

    Самым результативным на паркете стали защитник «Гриззлис» Джа Морант и центровой «Селтикс» Эл Хорфорд, набравшие по 26 очков.

    «Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, «Мемфис» — на пятой строчке «Запада».

    Прогнозы и ставки на НБА

    Результаты игрового дня НБА 1 апреля

    «Индиана Пэйсерс» — «Сакраменто Кингз» — 111:109

    «Шарлотт Хорнетс» — «Юта Джаз» — 110:106

    «Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 87:96

    «Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 94:120

    «Мемфис Гриззлиз» — «Бостон Селтикс» — 103:117

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Чикаго Буллз» — 145:117

    «Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс» — 109:113

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 104:98

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» выиграет и второй матч у «Реал Сосьедада»?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли ЦСКА сравнять счет в серии?
  • ЦСКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 4.05
    •
  • «Авангард» закончит серию на домашнем льду?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Дюнкерк — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Гронинген
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному