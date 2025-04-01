НБА. «Лейкерс» победили «Бостон», «Майами» обыграл «Вашингтон»

победили «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:98.

Самыми результативными игроками встречи стали Гейб Винсент, Лука Дончич и Дориан Финни-Смит из «Лос-Анджелеса», а также форвард «Рокетс» Амен Томпсон. Все четверо набрали по 20 очков.

«Лейкерс» находятся на 4-м месте в таблице Западной конференции. «Хьюстон» идет на второй строчке.

«Майами» на выезде обыграл «Вашингтон» со счетом 120:94.

Самым результативным на паркете стал защитник «Уизардс» Джордан Пул, набравший 35 очков.

«Майами» занимает девятое место в Восточной конференции, «Вашингтон» — на последней строчке.

«Бостон» на выезде одолел «Мемфис» со счетом 117:103.

Самым результативным на паркете стали защитник «Гриззлис» Джа Морант и центровой «Селтикс» Эл Хорфорд, набравшие по 26 очков.

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, «Мемфис» — на пятой строчке «Запада».

Прогнозы и ставки на НБА

Результаты игрового дня НБА 1 апреля

«Индиана Пэйсерс» — «Сакраменто Кингз» — 111:109

«Шарлотт Хорнетс» — «Юта Джаз» — 110:106

«Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 87:96

«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 94:120

«Мемфис Гриззлиз» — «Бостон Селтикс» — 103:117

«Оклахома-Сити Тандер» — «Чикаго Буллз» — 145:117

«Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс» — 109:113

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 104:98