Губерниев: Ситуация в легкой атлетике для России — хуже, чем в биатлоне

Дмитрий Губерниев Фото: globallookpress.com
«Это похоже на некую месть за выборы, хотя он невдусмысленно намекал, что он изменится на посту главы МОК. Даже не намекал, а прямо говорил. Я знаю это точно. А сейчас он включит режим обиженного и будет мстить, закручивая гайки. Но повторюсь, что когда ситуация на главных полях человечества изменится, ему ничего не останется, как меняться тоже. Пусть много на себя не берет.
Глобально ситуация в легкой атлетике для России — полное дерьмо, даже хуже, чем в биатлоне», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».
Напомним, что отстранение россиян от международных соревнований длится с февраля 2022 года.