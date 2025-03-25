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    Губерниев: Ситуация в легкой атлетике для России — хуже, чем в биатлоне

    Прочие Легкая атлетика Биатлон
    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на продление отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Это похоже на некую месть за выборы, хотя он невдусмысленно намекал, что он изменится на посту главы МОК. Даже не намекал, а прямо говорил. Я знаю это точно. А сейчас он включит режим обиженного и будет мстить, закручивая гайки. Но повторюсь, что когда ситуация на главных полях человечества изменится, ему ничего не останется, как меняться тоже. Пусть много на себя не берет.

    Глобально ситуация в легкой атлетике для России — полное дерьмо, даже хуже, чем в биатлоне», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

    Напомним, что отстранение россиян от международных соревнований длится с февраля 2022 года.

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