Губерниев: Ситуация в легкой атлетике для России — хуже, чем в биатлоне

Спортивный комментаторотреагировал на продление отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований.

«Это похоже на некую месть за выборы, хотя он невдусмысленно намекал, что он изменится на посту главы МОК. Даже не намекал, а прямо говорил. Я знаю это точно. А сейчас он включит режим обиженного и будет мстить, закручивая гайки. Но повторюсь, что когда ситуация на главных полях человечества изменится, ему ничего не останется, как меняться тоже. Пусть много на себя не берет.

Глобально ситуация в легкой атлетике для России — полное дерьмо, даже хуже, чем в биатлоне», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, что отстранение россиян от международных соревнований длится с февраля 2022 года.