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    Йохауг победила в масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира в Лахти

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    Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла масс-старт классическим стилем на 50 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

    Тереза Йохауг
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    Тереза Йохауг

    На втором месте финишировала еще одна норвежка Астрид Эйре Слинн. Третьей стала представительница Швеции Эбба Андерссон.

    Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Классический стиль. 50 км. Женщины:
    • Терезе Йохауг (Норвегия) — 2:14,40,7.
    • Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 1.03,3.
    • Эбба Андерссон (Швеция) +3.28,1.
    • Тереза Штадлобер (Австрия) +3.33,6.
    • Катарина Хенниг (Германия) +4.21,1.
    • Кертту Нисканен (Финляндия) +4.26,8.
    • Нора Саннес (Норвегия) +4.56,3.
    • Виктория Карль (Германия) +6.18,4.
    • Джессика Диггинс (США) +6.21,3.
    • Надя Келин (Швейцария) +6.41,4.

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