Йохауг победила в масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира в Лахти

Тереза Йохауг Фото: globallookpress.com
На втором месте финишировала еще одна норвежка Астрид Эйре Слинн. Третьей стала представительница Швеции Эбба Андерссон.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Классический стиль. 50 км. Женщины:
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 2:14,40,7.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 1.03,3.
- Эбба Андерссон (Швеция) +3.28,1.
- Тереза Штадлобер (Австрия) +3.33,6.
- Катарина Хенниг (Германия) +4.21,1.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +4.26,8.
- Нора Саннес (Норвегия) +4.56,3.
- Виктория Карль (Германия) +6.18,4.
- Джессика Диггинс (США) +6.21,3.
- Надя Келин (Швейцария) +6.41,4.