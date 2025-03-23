Йохауг победила в масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира в Лахти

Норвежская лыжницавыиграла масс-старт классическим стилем на 50 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

На втором месте финишировала еще одна норвежка Астрид Эйре Слинн. Третьей стала представительница Швеции Эбба Андерссон.