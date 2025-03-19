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    Клебо стал победителем спринта свободным стилем на Кубке мира в Таллине

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    Норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в эстонском Таллине.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    На второй строчке финишировали сразу два спортсмена. Это француз Жуль Шаппа и еще один представитель Норвегии Харальд Амундсен.

    Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Таллин (Эстония). Спринт свободным стилем. Мужчины. Финал:
    • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,9.
    • 2-3. Жуль Шаппа (Франция) — отставание 0,2.
    • 2-3. Харальд Амундсен (Норвегия) +0,2.
    • 4. Федерико Пеллегрино (Италия) + 0,6.
    • 5. Эдвин Ангер (Швеция) +1,6.
    • 6. Эрик Вальнес (Норвегия) +23,5.

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