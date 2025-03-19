Клебо стал победителем спринта свободным стилем на Кубке мира в Таллине

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
На второй строчке финишировали сразу два спортсмена. Это француз Жуль Шаппа и еще один представитель Норвегии Харальд Амундсен.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Таллин (Эстония). Спринт свободным стилем. Мужчины. Финал:
- 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,9.
- 2-3. Жуль Шаппа (Франция) — отставание 0,2.
- 2-3. Харальд Амундсен (Норвегия) +0,2.
- 4. Федерико Пеллегрино (Италия) + 0,6.
- 5. Эдвин Ангер (Швеция) +1,6.
- 6. Эрик Вальнес (Норвегия) +23,5.