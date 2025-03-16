Наталья Терентьева победила в спринте на этапе Кубка России по лыжам

Наталья Терентьева Фото: globallookpress.com
Первое место в нем завоевала Наталья Терентьева, преодолевшая дистанцию за 3.11,73.
Второе место у Алены Барановой (+2,30). Третьей стала Анастасия Фалеева (+2,55).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Спринт. Классический стиль. Женщины:
- Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 3.11,73.
- Алёна Баранова (Москва — Томская область) — отставание 2,30.
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +2,55.
- Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра) +3,38.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) +3,65.
- Елизавета Маслакова (Москва) +8,08.