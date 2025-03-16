Наталья Терентьева победила в спринте на этапе Кубка России по лыжам

Завершился спринт классическим стилем у женщин в лыжном спорте в рамках 7-го этапа Кубка России.

Первое место в нем завоевала Наталья Терентьева, преодолевшая дистанцию за 3.11,73.

Второе место у Алены Барановой (+2,30). Третьей стала Анастасия Фалеева (+2,55).