ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Белоус«РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола
    Все новости спорта

    НБА. «Кливленд» одолел «Торонто», «Детройт» проиграл «Голден Стэйт»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Кливленд» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:126.

    Дариус Гарлэнд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дариус Гарлэнд

    Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд набрал 40 очков и стал самым результативным игроком встречи.

    В других матчах «Детройт» дома уступил «Голден Стэйт» (104:107), «Миннесота» одолела «Орландо» (104:89), «Даллас» победил «Портленд» (117:111).

    Все результаты игрового дня НБА 10 января

    «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» — 132:126

    «Орландо Мэджик» — «Миннесота Тимбервулвз» — 89:104

    «Детройт Пистонс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:107

    «Даллас Маверикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 117:111

    «Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс» — 115:119

    «Финикс Санз» — «Атланта Хоукс» — 123:115

    «Юта Джаз» — «Майами Хит» — 92:97.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт Хорнетс» — перенесен

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» придушит «канареек»
  • «Нант» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Локомотив» сдержит «Спартак» на домашней территории?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Боруссия» остановить «Байер»?
  • «Боруссия» Д — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 10 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осер — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аккрингтон
  • Футбол
  • Завтра в 15:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному