НБА. «Кливленд» одолел «Торонто», «Детройт» проиграл «Голден Стэйт»

Дариус Гарлэнд Фото: globallookpress.com
Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд набрал 40 очков и стал самым результативным игроком встречи.
В других матчах «Детройт» дома уступил «Голден Стэйт» (104:107), «Миннесота» одолела «Орландо» (104:89), «Даллас» победил «Портленд» (117:111).
Все результаты игрового дня НБА 10 января
«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» — 132:126
«Орландо Мэджик» — «Миннесота Тимбервулвз» — 89:104
«Детройт Пистонс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:107
«Даллас Маверикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 117:111
«Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс» — 115:119
«Финикс Санз» — «Атланта Хоукс» — 123:115
«Юта Джаз» — «Майами Хит» — 92:97.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт Хорнетс» — перенесен