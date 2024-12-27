НБА. «Хьюстон» обыграл «Пеликанс», а «Бруклин» одолел «Милуоки»

Завершились 10 матчей регулярного чемпионата НБА.

В одной из встреч «Хьюстон Рокетс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 128:111.

Самым результативным в этом матче стал атакующий защитник «Хьюстона» Джейлен Грин, который набрал 30 очков. У «Пеликанс» лучшим по результативности стал Трей Мерфи с 21-м баллом в активе.

После этого матча «Хьюстон» занимает 2-е место в таблице Запада, а «Нью-Орлеан Пеликанс» — на последней 15-й позиции.

В параллельном матче «Бруклин Нетс» одолел «Милуоки Батс» со счетом 111:105.

В составе гостей самым результативным стал тяжелый форвард Кэмерон Джонсон, который набрал 29 очков. У «Миллуоки» больше всех очков набрал Крис Миддлтон (21 балл).

«Бруклин Нетс» располагается на 11-й позиции Востока, а «Милуоки» — на 5-й строчке.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 27 декабря:

«Вашингтон Уизардс» — «Шарлотт Хорнест» 113:110

«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» 114:120

«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» 88:89

«Атланта Хокс» — «Чикаго Буллз» 141:133

«Мемфис Гриззлис» — «Торонто Рэпторс» 155:126

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз» 122:120

«Сакраменто Кингз» — «Детройт Пистонс» 113:114