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    НБА. «Хьюстон» обыграл «Пеликанс», а «Бруклин» одолел «Милуоки»

    Прочие Баскетбол НБА
    Завершились 10 матчей регулярного чемпионата НБА.

    «Хьюстон Рокетс»
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    «Хьюстон Рокетс»

    В одной из встреч «Хьюстон Рокетс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 128:111.

    Самым результативным в этом матче стал атакующий защитник «Хьюстона» Джейлен Грин, который набрал 30 очков. У «Пеликанс» лучшим по результативности стал Трей Мерфи с 21-м баллом в активе.

    После этого матча «Хьюстон» занимает 2-е место в таблице Запада, а «Нью-Орлеан Пеликанс» — на последней 15-й позиции.

    В параллельном матче «Бруклин Нетс» одолел «Милуоки Батс» со счетом 111:105.

    В составе гостей самым результативным стал тяжелый форвард Кэмерон Джонсон, который набрал 29 очков. У «Миллуоки» больше всех очков набрал Крис Миддлтон (21 балл).

    «Бруклин Нетс» располагается на 11-й позиции Востока, а «Милуоки» — на 5-й строчке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 27 декабря:

    «Вашингтон Уизардс» — «Шарлотт Хорнест» 113:110

    «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» 114:120

    «Орландо Мэджик» — «Майами Хит» 88:89

    «Атланта Хокс» — «Чикаго Буллз» 141:133

    «Мемфис Гриззлис» — «Торонто Рэпторс» 155:126

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз» 122:120

    «Сакраменто Кингз» — «Детройт Пистонс» 113:114

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