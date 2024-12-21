НБА. «Кливленд» выиграл у «Милуоки», «Оклахома» взяла верх над «Майами»

Яннис Адетокунбо Фото: globallookpress.com
Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 34 очка и 14 подборов.
«Кливленд» лидирует в Восточной конференции. «Милуоки» идет на 6-й строчке.
«Майами» на своем паркете уступил «Оклахоме» — 97:104.
Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи.
«Оклахома» лидирует в Западной конференции. «Майами» идет на 6-й строчке в Восточной конференции.
«Филадельфия» обыграла «Шарлотт» — 108:98.
Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка.
«Филадельфия» занимает 12-е место в Восточной конференции. «Шарлотт» идет на 14-м.