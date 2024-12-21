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    НБА. «Кливленд» выиграл у «Милуоки», «Оклахома» взяла верх над «Майами»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Кливленд» выиграл у «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:101.

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 34 очка и 14 подборов.

    «Кливленд» лидирует в Восточной конференции. «Милуоки» идет на 6-й строчке.

    «Майами» на своем паркете уступил «Оклахоме» — 97:104.

    Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи.

    «Оклахома» лидирует в Западной конференции. «Майами» идет на 6-й строчке в Восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Филадельфия» обыграла «Шарлотт» — 108:98.

    Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка.

    «Филадельфия» занимает 12-е место в Восточной конференции. «Шарлотт» идет на 14-м.

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