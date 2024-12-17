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    «Уралмаш» обыграл «Автодор», а «Парма» — «Астану» в Единой лиге

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Завершились два матча Единой лиги ВТБ.

    Джеремайя Мартин
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    Джеремайя Мартин

    «Уралмаш» обыграл саратовский «Автодор» со счетом 79:60 (25:19, 14:12, 16:9, 24:20).

    Самым результативным у победителей был разыгрывающий Джеремайя Мартин, набравший 27 очков. Также у него 7 ассистов и 3 перехвата.

    У гостей лучшим был защитник Брайант Кроуфорд (15 очков +4 подбора + 3 ассиста).

    «Уралмаш» идет шестым с 10 победами в 20 играх. «Автодор» с 8 победами двумя строчками ниже.

    «Парма» легко победила «Астану» — 83:62 (19:11, 22:16, 23:15, 19:20).

    Лучшим в составе хозяев стал центровой Ройс Хэмм, у которого 22 очка, 6 подборов и 2 блок-шота.

    В составе «Астаны» самым результативным оказался Аскар Майдекин (15).

    «Парма» сейчас 7-я с 9 победами в 20 матчах. «Астана» замыкает таблицу Единой лиги.

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