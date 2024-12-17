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    Ферстаппен: Я всегда буду работать на пределе

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил, что он не жалеет о борьбе с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом. Ферстаппен отметил, что будет делать всё ради достижения максимального результата.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    «У них нет чемпионского менталитета. Я всегда буду работать на пределе, чтобы выжать максимум из каждой гонки, и если придется действовать через силу, то так оно и будет. Иногда приходится переступать черту. Что ж, именно так я и поступаю.

    Сожалею ли я об эпизоде с Норрисом в Мексике? Нет, совсем не сожалею. Как я уже сказал, я всегда буду делать все, чтобы добиться максимального результата. Конечно, иногда приходится работать на пределе возможностей, и не все это понимают. Не у всех такой менталитет», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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