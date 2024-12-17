Ферстаппен: Я всегда буду работать на пределе

Пилот «Ред Булл»отметил, что он не жалеет о борьбе с гонщиком «Макларена». Ферстаппен отметил, что будет делать всё ради достижения максимального результата.

«У них нет чемпионского менталитета. Я всегда буду работать на пределе, чтобы выжать максимум из каждой гонки, и если придется действовать через силу, то так оно и будет. Иногда приходится переступать черту. Что ж, именно так я и поступаю.

Сожалею ли я об эпизоде с Норрисом в Мексике? Нет, совсем не сожалею. Как я уже сказал, я всегда буду делать все, чтобы добиться максимального результата. Конечно, иногда приходится работать на пределе возможностей, и не все это понимают. Не у всех такой менталитет», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.