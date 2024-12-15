УНИКС разгромил «Пари НН», а «Зенит» — «Енисей» в Единой лиге

Сегодня, 15 декабря, завершились два матча Единой лиги ВТБ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Егор Рыжов Фото: bc-zenit.com

«Зенит» в гостях разгромил «Енисей» — 97:69 (27:16; 24:17; 20:20; 26:16).

У хозяев больше всех очков набрал разыгрывающий Тимофей Герасимов (18), также у него 2 подбора и 3 ассиста.

У «Зенита» самым результативным стал центровой Егор Рыжов (23 очка + 9 подборов).

Петербургский клуб продолжает лидировать в чемпионате России с 17 победами в 19 играх. «Енисей» идет 10-м.

УНИКС на своем паркете легко обыграл «Пари НН» — 102:66 (23:22, 33:18, 19:12; 27:14).

Больше всего очков у казанцев на счету разыгрывающего Маркоса Найта (29 + 6 подборов). В составе нижегородцев лучшим был форвард Обри Доукинс (15).

УНИКС на третьем месте с 14 победами в 19 матчах. «Пари НН» — пятый с 10-ю в 19 играх.