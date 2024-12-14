НБА. «Денвер» переиграл «Клипперс», «Сан-Антонио» победил «Портленд», «Миннесота» одолела «Лейкерс»

Разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй набрал 20 очков.
«Денвер» с результатом 13-10 идет на 6-й строчке в Западной конференции. «Клипперс» идут на 8-м месте — 14-12.
«Сан-Антонио» на выезде обыграл «Портленд» со счетом 118:116.
Самым результативным на паркете стал форвард «Блэйзерс» Джерами Грант, набравший 32 очка. У «Сперс» центровой Виктор Вембаньяма набрал 28 очков.
«Сан-Антонио» занимает десятое место в Западной конференции, «Портленд» — на 13-й строчке.ым игроком встречи.
«Миннесота» переиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:87.
Центровой калифорнийской команды Энтони Дэвис оформил дабл-дабл — 23 очка и 11 подборов.
Результаты игрового дня НБА 14 декабря
«Кливленд Кавальерс» — «Вашингтон Уизардс» — 115:105
«Филадельфия Сиксерс» — «Индиана Пэйсерс» — 107:121
«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 97:87
«Чикаго Буллз» — «Шарлотт Хорнетс» — 109:95
«Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс» — 135:119
«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:98
«Юта Джаз» — «Финикс Санз» — 126:134
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 116:118