Бородавко: У Большунова плохая физическая готовность

Старший тренер сборной России по лыжным гонкамоценил состояние. Ранее спортсмен оказался вторым в гонке свободным стилем с раздельным стартом на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край).

«Большунов неплохо выступил в гонке. Главной задачей было проверить его после десятидневного перерыва. У него был спад физических нагрузок из-за большого количества обследований. Саша психологически отдохнул, мышцы у него отдохнули. Жалко, Большунов не сумел удержать лидирующую позицию, но здесь проблема в лыжах.

Пока у Саши плохая физическая готовность. Все-таки финиш он проиграл, чего раньше никогда не было. Но все проблемы со здоровьем у Большунова позади. Будем надеяться, что со стартами он будет набирать форму», — сказал Бородавко Sport24.

С конца февраля 2022 года российские лыжники отстранены от международных турниров.