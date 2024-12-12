Бородавко: У Большунова плохая физическая готовность

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
«Большунов неплохо выступил в гонке. Главной задачей было проверить его после десятидневного перерыва. У него был спад физических нагрузок из-за большого количества обследований. Саша психологически отдохнул, мышцы у него отдохнули. Жалко, Большунов не сумел удержать лидирующую позицию, но здесь проблема в лыжах.
Пока у Саши плохая физическая готовность. Все-таки финиш он проиграл, чего раньше никогда не было. Но все проблемы со здоровьем у Большунова позади. Будем надеяться, что со стартами он будет набирать форму», — сказал Бородавко Sport24.
С конца февраля 2022 года российские лыжники отстранены от международных турниров.