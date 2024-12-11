НБА. «Оклахома-Сити» обыграла «Даллас», «Милуоки» одолел «Орландо»

Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи.
В полуфинале «Оклахома» сыграет с победителем матча «Хьюстон» — «Голден Стэйт». Матчи внутрисезонного турнира идут в зачет регулярного чемпионата.
«Милуоки» одолел «Орландо» в матче 1/4 финала Кубка НБА — 114:109.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 37 очков и стал самым результативным игроком встречи.
В полуфинале Кубка НБА «Милуоки» сыграет с победителем матча «Нью-Йорк» — «Атланта». Матчи внутрисезонного турнира идут в зачет регулярного чемпионата.