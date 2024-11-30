Пиастри стал победителем спринта Гран-при Катара, Норрис — второй

Оскар Пиастри Фото: globallookpress.com
Второе место занял еще один представитель «Макларена» Ландо Норрис, а замкнул тройку лучших Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес».
Гран-при Катара. Формула-1. Спринт:
- 1. Оскар Пиастри («Макларен») — 19 кругов.
- 2. Ландо Норрис («Макларен») +0.136.
- 3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.410.
- 4. Карлос Сайнс («Феррари») +1.326.
- 5. Шарль Леклер («Феррари») +5.073.
- 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5.650.
- 7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +8.508.
- 8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.368.
- 9. Пьер Гасли («Альпин») +14.513.
- 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +15.458.
- 11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — +19.204.
- 12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — +23.351.
- 13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +24.421.
- 14. Эстебан Окон («Альпин») — +30.379.
- 15. Александер Албон («Уильямс») — +33.062.
- 16. Лиам Лоусон («РБ») — +34.356.
- 17. Юки Цунода («РБ») — +35.102.
- 18. Франко Колапинто («РБ») — +35.639.
- 19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — +1:11.436.
- 20. Серхио Перес («Ред Булл») — +1:14.371.