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    Пиастри стал победителем спринта Гран-при Катара, Норрис — второй

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    Австралийский пилот «Макларен» Оскар Пиастри выиграл спринт Гран-при Катара.

    Оскар Пиастри
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    Оскар Пиастри

    Второе место занял еще один представитель «Макларена» Ландо Норрис, а замкнул тройку лучших Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес».

    Гран-при Катара. Формула-1. Спринт:
    • 1. Оскар Пиастри («Макларен») — 19 кругов.
    • 2. Ландо Норрис («Макларен») +0.136.
    • 3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.410.
    • 4. Карлос Сайнс («Феррари») +1.326.
    • 5. Шарль Леклер («Феррари») +5.073.
    • 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5.650.
    • 7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +8.508.
    • 8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.368.
    • 9. Пьер Гасли («Альпин») +14.513.
    • 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +15.458.
    • 11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — +19.204.
    • 12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — +23.351.
    • 13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +24.421.
    • 14. Эстебан Окон («Альпин») — +30.379.
    • 15. Александер Албон («Уильямс») — +33.062.
    • 16. Лиам Лоусон («РБ») — +34.356.
    • 17. Юки Цунода («РБ») — +35.102.
    • 18. Франко Колапинто («РБ») — +35.639.
    • 19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — +1:11.436.
    • 20. Серхио Перес («Ред Булл») — +1:14.371.
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