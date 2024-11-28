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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Динамо». Онлайн
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    «Уралмаш» и «Самара» победили в Единой лиге

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    Завершились два матча Единой лиги ВТБ по баскетболу.

    Джеремайя Мартин
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    Джеремайя Мартин

    «Уралмаш» дома не оставил шансов «Енисею» — 83:61 (18:15, 20:18, 25:16, 20:12).

    Лучшим в его составе был американец Джеремайя Мартин, у которого 31 очко, 4 подбора и 3 результативные передачи. У «Енисея» больше всех очков набрал Виктор Сандерс (17).

    «Самара» в гостях легко обыграла «Астану» — 81:59 (25:12, 19:10, 18:24, 19:13).

    Самым результативным у самарцев был центровой Илья Попов, у которого 15 очков и 5 подборов. За «Астану» больше всего забросил форвард Узодинма Утоми (17).

    У «Уралмаша» 8 побед в 16 играх и 6-е место, «Самара» идет строчкой ниже с 6 победами и 9 поражениями. «Енисей» — 10-й, «Астана» замыкает таблицу Единой лиги.

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