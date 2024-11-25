НБА. «Кливленд» победил «Торонто», «Бруклин» одолел «Сакраменто»

У хозяев 75 очков на троих набрали Тай Джером (26), Донован Митчелл (26) и Джарретт Аллен (23).
«Кливленд» лидирует в таблице Восточной конференции с 17 победами в 18 матчах. «Торонто» на 13-й строчке — 13 поражений и 4 победы.
«Бруклин» в гостях выиграл у «Сакраменто» — 108:103.
Самым результативным игроком встречи стал Кэмерон Томас («Бруклин») — 34 очка.
«Кингз» с 8 победами и 9 поражениями занимают 12-е место в таблице Западной конференции. «Бруклин» — на 7-й строчке «Востока» (7 побед и 10 поражений).
Результаты игрового дня НБА 25 ноября
«Бостон Селтикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 107:105
«Индиана Пэйсерс» — «Вашингтон Уизардс» — 115:103
«Майами Хит» — «Даллас Маверикс» — 123:118 OT
«Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 99:125
«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» — 122:108
«Сакраменто Кингз» — «Бруклин Нетс» — 103:108