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    НБА. «Кливленд» победил «Торонто», «Бруклин» одолел «Сакраменто»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Кливленд» дома обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:108.

    НБА
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    НБА

    У хозяев 75 очков на троих набрали Тай Джером (26), Донован Митчелл (26) и Джарретт Аллен (23).

    «Кливленд» лидирует в таблице Восточной конференции с 17 победами в 18 матчах. «Торонто» на 13-й строчке — 13 поражений и 4 победы.

    «Бруклин» в гостях выиграл у «Сакраменто» — 108:103.

    Самым результативным игроком встречи стал Кэмерон Томас («Бруклин») — 34 очка.

    «Кингз» с 8 победами и 9 поражениями занимают 12-е место в таблице Западной конференции. «Бруклин» — на 7-й строчке «Востока» (7 побед и 10 поражений).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Результаты игрового дня НБА 25 ноября

    «Бостон Селтикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 107:105

    «Индиана Пэйсерс» — «Вашингтон Уизардс» — 115:103

    «Майами Хит» — «Даллас Маверикс» — 123:118 OT

    «Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 99:125

    «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» — 122:108

    «Сакраменто Кингз» — «Бруклин Нетс» — 103:108

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