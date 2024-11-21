Леброн Джеймс отказался от социальных сетей

Нападающий «Лейкерс»отметил, что он не намерен вести аккаунты в социальных сетях, где у него суммарно 212 миллионов подписчиков.

«Сегодня в мире так много ненависти и негатива, что я не понимаю, почему многие национальные спортивные СМИ до сих пор считают, что лучший способ освещать спорт — это (делать это) с негативной точки зрения. Лично я считаю все это пустой тратой времени», — написал Рич Клейман, агент Леброна, на своей странице в соцсети X.

«АМИНЬ! И при этом я приветствую вас всех! Я на данный момент покидаю социальные сети. Все берегите себя», — добавил Леброн.

Ранее 39-летний баскетболист подвергся критике в интернете после победы «Лейкерс» над «Ютой» (124:118) во вторник.