ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаВремя перемен в «Ман Сити». Будущее Гвардиолы, перестройка состава и текучка руководителей
    Все новости спорта

    Леброн Джеймс отказался от социальных сетей

    Прочие Баскетбол НБА
    Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс отметил, что он не намерен вести аккаунты в социальных сетях, где у него суммарно 212 миллионов подписчиков.

    Леброн Джейм
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леброн Джейм

    «Сегодня в мире так много ненависти и негатива, что я не понимаю, почему многие национальные спортивные СМИ до сих пор считают, что лучший способ освещать спорт — это (делать это) с негативной точки зрения. Лично я считаю все это пустой тратой времени», — написал Рич Клейман, агент Леброна, на своей странице в соцсети X.

    «АМИНЬ! И при этом я приветствую вас всех! Я на данный момент покидаю социальные сети. Все берегите себя», — добавил Леброн.

    Ранее 39-летний баскетболист подвергся критике в интернете после победы «Лейкерс» над «Ютой» (124:118) во вторник.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА готовится нанести поражение лидеру Востока
  • Трактор — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли СКА вновь победить нижегородцев?
  • СКА — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Салават Юлаев» продлит серию с набранными очками?
  • «Лада» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монако — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному