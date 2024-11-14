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    УНИКС разгромил «Самару», «Зенит» легко победил МБА-МАИ в Единой лиге

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    Подошли к концу два матча Единой лиги ВТБ.

    Луи Лабери
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    Луи Лабери

    Казанский УНИКС в гостях разгромил «Самару» — 86:62 (22:10, 22:21, 23:17, 19:14)

    Самым результативным у казанцев стал форвард Луи Лабери, забросивший 18 очков, а также сделавший 9 подборов.

    У «Самары» лучшим был разыгрывающий Брендан Адамс (20).

    В следующем туре «Самара» 17 ноября примет дома МБА-МАИ. УНИКС в этот же день примет дома «Енисей».

    Таблицу чемпионата России можно посмотреть по ссылке.

    «Зенит» в гостях был сильнее московского МБА-МАИ - 89:68 (25:16, 22:24, 23:22, 19:6).

    Лучшим у победителей стал форвард Дуэйн Бэйкон (26), также у него пять подборов и шесть передач.

    У МБА-МАИ самым результативным стал защитник Даниил Касаткин. У него 16 очков, шесть подборов и три передачи.

    В следующем туре МБА-МАИ 17 ноября сыграет на выезде с БК «Самара». «Зенит» «Енисей» в этот же день сыграет в Перми с «Пармой».

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