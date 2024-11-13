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    НБА. «Милуоки» победил «Торонто», «Юта» уступила «Финиксу» и другие матчи

    Прочие Баскетбол НБА
    «Милуоки» на своем паркете обыграл «Торонто» в матче Кубка НБА — 99:85. Эта игра идет в зачет регулярного чемпионата.

    Девин Букер
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    Девин Букер

    Атакующий защитник «Рэпторз» Грэйди Дик стал самым результативным игроком встречи — 32 очка.

    «Юта» на своем паркете проиграла «Финиксу» в матче Кубка НБА — 112:120.

    Атакующий защитник «Санс» Девин Букер набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 13 ноября

    «Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 123:121 OT

    «Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» — 116:117

    «Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:89

    «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 99:111

    «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 99:85

    «Юта Джаз» — «Финикс Санз» — 112:120

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 122:108

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс» — 120:117

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