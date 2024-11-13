НБА. «Милуоки» победил «Торонто», «Юта» уступила «Финиксу» и другие матчи

Девин Букер Фото: globallookpress.com
Атакующий защитник «Рэпторз» Грэйди Дик стал самым результативным игроком встречи — 32 очка.
«Юта» на своем паркете проиграла «Финиксу» в матче Кубка НБА — 112:120.
Атакующий защитник «Санс» Девин Букер набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.
Все результаты игрового дня НБА 13 ноября
«Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 123:121 OT
«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» — 116:117
«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:89
«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 99:111
«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 99:85
«Юта Джаз» — «Финикс Санз» — 112:120
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 122:108
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс» — 120:117