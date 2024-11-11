НБА. «Лейкерс» обыграли «Торонто», «Денвер» победил «Даллас» и другие матчи

У хозяев трипл-дабл оформил форвард Леброн Джеймс — 19 очков, 10 подборов и 16 передач. Защитник «Лейкерс» Остин Ривз набрал 27 очков.
«Лейкерс» одержали 6-ю победу в 10 матчах и занимают 10-е место в таблице Западной конференции. «Торонто» потерпел 9-е поражение в 11 матчах и замыкает таблицу «Востока».
«Денвер» на своем паркете переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:120. «Наггетс» одержали пятую победу подряд.
Центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — 37 очков, 18 подборов и 15 передач.
Все результаты игрового дня НБА 11 ноября
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто Рэпторс» — 123:103
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 89:134
«Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 122:120
«Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз» — 118:127 ОТ
«Филадельфия Сиксерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 107:105 ОТ
«Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 116:127
«Миннесота Тимбервулвз» — «Майами Хит» — 94:95
«Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс» — 121:94
«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 132:121