НБА. «Кливленд» победил «Орландо», «Лейкерс» был сильнее «Орландо»

«Детройт» дому уступил «Нью-Йорку» — 98:128 (13:39, 33:30, 28:35, 24:24)
Разыгрывающий защитник гостей Джейлен Брансон набрал 36 очков и стал самым результативным игроком.
Д: Каннингем (22), Харрис (13), Фонтеккьо (12).
Н: Брансон (36), Ануноби (21), Таунс (21 + 11 подборов), Бриджес (15), Харт (13).
«Нью-Йорк» с результатом 3-2 занимает 3-е место в Восточной конференции. «Детройт» — на последней строчке (1-5).
«Торонто» на своем паркете проиграл «Лейкерсу» — 125:131 (19:43, 32:33, 37:23, 37:32)
Для «Рэпторс» потерпели четвертое поражение подряд. Дабл-дабл у Леброна Джеймса — 27 очков и 10 передач.
Т: Барретт (33 + 12 передач), Дик (31), Пелтль (19 + 12 подборов).
Л: Дэвис (38 + 12 подборов), Джеймс (27 + 10 передач), Ривз (20), Расселл (19).
Таблицу чемпионата можно посмотреть по ссылке.
«Шарлотт» — «Бостон» — 109:124 (25:40, 42:31, 19:21, 23:32)
Ш: Болл (31), Мэнн (23), Бриджес (14).
Б: Тейтум (32 + 11 подборов), Браун (25), Уайт (17), Холидэй (14), Кета (12).
«Кливленд» — «Орландо» — 120:109 (34:16, 29:28, 32:34, 25:31)
К: Гарлэнд (25), Митчелл (22), Э. Мобли (14 + 12 подборов), Леверт (13).
О: Саггс (28), Ф. Вагнер (17), Силва (17), М. Вагнер (14).
«Атланта» — «Сакраменто» — 115:123 (26:33, 33:36, 31:33, 25:21)
А: Янг (25 + 12 передач), Мэтьюз (23), Капела (15), Джонсон (14), Уоллес (14).
С: Фокс (31), Дерозан (27), Сабонис (15 + 15 подборов), Мюррэй (14 + 10 подборов).
«Бруклин» — «Чикаго» — 120:112 (37:30, 31:30, 24:30, 28:22)
Б: Томас (32), К. Джонсон (14), Джонсон (12), Клэкстон (12).
Ч: Вучевич (28 + 11 подборов), Уайт (21), Лавин (21).
«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 125:118 (35:35, 27:27, 33:27, 30:29)
«Пеликанс» прервали свою трехматчевую серию поражений.
Форвард хозяев Зайон Уильямсон оформил дабл-дабл с 34 очками и 10 передач.
«Нью-Орлеан» с результатом 3-3 идет на 11-й строчке в Западной конференции. «Индиана» идёт на 10-й строчке в Восточной конференции — 2-4.
Н: Уильямсон (34 + 10 передач), Ингрэм (26), Хоукинс (23), Бостон (14).
И: Шеппард (20), Матурин (19), Сиакам (16).
«Миннесота»—«Денвер»— 119:116 (33:29, 31:32, 27:24, 28:31)
Лидер «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл — 26 очков и 13 передач.
М: Эдвардс (29), Рэндл (23), Гобер (17 + 14 подборов), Рид (16).
Д: Гордон (31 + 11 подборов), Портер (26), Йокич (26 + 13 передач), К. Браун (14).
«Портленд» — «Оклахома» — 114:137 (24:37, 44:31, 17:38, 29:31)
«Тандер» одержали пятую победу в пяти играх на старте сезона.
П: Грант (17), Эйтон (14), Камара (13), Рупер (14), Бэнтон (11), Авдия (11).
О: Гилджес-Александер (30), Джейлен Уильямс (22), Уиггинс (13), Уоллес (13).