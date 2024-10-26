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    НБА. «Лейкерс» победил «Финикс», «Голден Стэйт» одолел «Юту»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лейкерс» обыграли «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА -123:116. Команда из Лос-Анджелеса одержала вторую победу в двух играх на старте сезона.

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Центровой Энтони Дэвис стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков. На счету Леброна Джеймса — 21 очко.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Голден Стэйт» в гостях переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:86. «Уорриорз» одержали вторую победу в двух встречах на старте сезон. У «Джаз» два поражения.

    Атакующий защитник Бадди Хилд стал самым результативным игроком, набрав 27 очков. У разыгрывающего защитника Стефена Карри — 20 очков.

    Все результаты игрового дня НБА 26 октября

    «Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 116:101

    «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» — 115:107

    «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 123:98

    «Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 113:101

    «Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс» — 125:120

    «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 122:133

    «Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:108

    «Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 86:127

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 103:105

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз» — 123:116

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