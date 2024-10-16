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    «Локомотив-Кубань» обыграл «Уралмаш» в матче Единой лиги

    «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш»: счет матча 91:80

    Прочие Баскетбол Единая лига
    «Локомотив-Кубань» на своем паркете одержал уверенную победу над «Уралмашем» в матче Единой лиги — 91:80 (21:26, 26:20, 18:20, 26:14).

    Патрик Миллер
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    Патрик Миллер

    Самым результативным у хозяев стал Патрик Миллер, у которого на счету 17 очков, а также пять подборов и пять передач.

    В составе «Уралмаша» самым результативным игроком стал центровой Тайрелл Нэльсон. Он набрал 19 очков, сделал шесть подборов и две передачи.

    «Локомотив-Кубань» продолжает лидировать с 7 победами в 7 играх. «Уралмаш» на шестом месте с 3 победами.

    В следующем туре «Локомотив-Кубань» 20 октября примет УНИКС. «Уралмаш» 21 октября сыграет с «Зенитом».

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