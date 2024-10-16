«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш»: счет матча 91:80

на своем паркете одержал уверенную победу надв матче Единой лиги — 91:80 (21:26, 26:20, 18:20, 26:14).

Самым результативным у хозяев стал Патрик Миллер, у которого на счету 17 очков, а также пять подборов и пять передач.

В составе «Уралмаша» самым результативным игроком стал центровой Тайрелл Нэльсон. Он набрал 19 очков, сделал шесть подборов и две передачи.

«Локомотив-Кубань» продолжает лидировать с 7 победами в 7 играх. «Уралмаш» на шестом месте с 3 победами.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 20 октября примет УНИКС. «Уралмаш» 21 октября сыграет с «Зенитом».