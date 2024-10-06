УНИКС победил «Уралмаш», «Зенит» уступил «Локомотиву-Кубань»

Завершились четыре матча Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл петербургский «Зенит» со счетом 83:76 (17:15, 15:19, 23:20, 28:22)

Самым результативным у победителей был защитник Антониус Кливленд. На его счету 17 очков, а также три подбора. В составе «Зенита» больше всех набрал защитник Ксавьер Мун, у него 26 очков, четыре подбора и одна передача.

Казанский УНИКС уверенно в гостях переиграл «Уралмаш» — 87:65 (27:16, 15:21, 27:6, 18:22).

Больше всех очков у гостей набрал американский разыгрывающий Маркос Найт (20), также у него четыре подбора и две результативные передачи. В «Уралмаше» лучшим был центровой Тайрелл Нэльсон. В его активе 20 очков, шесть подборов и две результативные передачи.

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«Самара» на своем паркете одержала уверенную победу над «Енисеем» — 83:65 (12:21, 33:6, 20:13, 18:25)

Лучшим в составе «Самары» был разыгрывающий Адамс Брэндан. На его счету 21 очко, а также пять подборов. В составе «Енисея» самым результативным игроком стал разыгрывающий Тимофей Герасимов. Он набрал 16 очков, сделал четыре подбора и одну передачу.

«Парма» не оставил шансов МБА — 83:54 (19:5, 22:15, 23:17, 19:17).

Самым результативным в ее составе был защитник Гарретт Нэвелс. На его счету 17 очков, а также три подбора и две передачи. У МБА-МАИ лучшим стал разыгрывающий Макар Коновалов. Он набрал 17 очков, сделал один подбор и три передачи.