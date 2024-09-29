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    ЦСКА обыграл «Енисей», УНИКС уступил «Зениту»

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    Завершились четыре матча Единой лиги ВТБ по баскетболу.

    Омари Спеллмен
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    Омари Спеллмен

    Казанский УНИКС у себя дома уступил петерургскому «Зениту» со счетом 84:87 (18:21, 28:18, 13:27, 25:21).

    Самым результативным у казанцев стал Дмитрий Кулагин, набравший 23 очка (четыре попадания из семи с линии трёхочкового броска), сделавший четыре подбора, четыре передачи и два перехвата. Второй по результативности в команде — Тони Тэйлор. На его счету 21 очко, четыре подбора и четыре передачи.

    У «Зенита» отличился Омари Спеллмен, набравший 24 очка (три попадания из трёх с трёхочковой линии), сделавший семь подборов, две передачи и один перехват. Также 22 очка (в том числе четыре реализованных трёхочковых броска) на счету Дуэйна Бэйкона.

    Московский ЦСКА на выезде победил красноярский «Енисей» — 82:71 (23:20, 17:16, 20:14, 22:21).

    Лучшим у армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. В ходе встречи ему удалось набрать 18 очков, сделать пять подборов, а также отдать четыре передачи.

    Самым результативным игроком «Енисея» стал центровой Сергей Балашов. За время матча он набрал 13 очков, сделал два подбора и совершил один блок-шот.

    Турнирную таблицу чемпионата России можно посмотреть тут.

    «Локомотив-Кубань» также в гостях переиграл московский МБА — 93:85 (37:23, 17:27, 22:18, 17:17)

    Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Би Джей Джонсон. На его счету 14 очков, а также четыре подбора и одна передача.

    В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал форвард Андрей Зубков. Он набрал 19 очков и сделал девять подборов и одну передачу.

    Пермская «Парма» разгромила на своем паркете «Астану» — 95:63 (17:16; 21:18; 31:14; 26:15).

    Для команды это первая победа в сезоне. У «Пармы» лучшим стал Ройс Хэмм, набравший 21 очко, совершивший шесть подборов и одну передачу. Вторым по результативности стал Гарретт Нэвелс, на счету которого 16 очков, четыре подбора, девять передач и два перехвата.

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