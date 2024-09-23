Ефимова: Могу продолжить карьеру до Олимпиады-2028

Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаваниюсчитает, что может потянуть на международном уровне до Олимпиады‑2028 в Лос‑Анджелесе.

«Сколько ты еще будешь выступать? До Олимпиады в Лос‑Анджелесе? Возможно. В прошлом сезоне у меня были неплохие результаты, что меня очень завело.

Этот же сезон как‑то сразу не пошел, поэтому у меня сейчас нет той энергетики, которая была буквально полгода назад. Однако, надеюсь, что получится принять участие в международных соревнованиях, что даст мне толчок», — сказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».

В июне 2024 года Ефимова получила нейтральный статус от World Aquatics, что позволяет ей принимать участие в международных стартах. На Олимпиаду-2024 россиянка не смогла отобраться ни на одной из дистанций брассом.