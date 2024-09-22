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    «Локомотив-Кубань», «Автодор» и «Уралмаш» одержали победы в Единой лиге ВТБ

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Завершились четыре матча Единой лиги ВТБ по баскетболу.

    Карвел Андерсон
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    Карвел Андерсон

    «Автодор» дома победил «Парму» — 67:59 (21:13, 18:12, 10:19, 18:15).

    У хозяев самым результативным игроком встречи стал Брайант Кроуфорд — 22 очка. У гостей 15 очков на счету Алекса Хэмилтона.

    «Самара» уступила дома «Уралмашу» — 79:92 (21:22, 23:27, 18:25, 17:18)

    Самым результативным игроком встречи стал Стэнли Уиттакер из екатеринбургской команды, набравший 27 очков. У «Самары» больше всех очков на счету Ронни Харрэлла (23).

    Таблицу чемпионата можно посмотреть по ссылке.

    «Локомотив-Кубань» дома победил «Енисей» — 88:65 (20:13, 26:20, 23:13, 19:19).

    Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник краснодарского клуба Карвел Андерсон — 17 очков. У «Енисея» 15 очков набрал Виктор Сэндерс.

    «Пари НН» в гостях разгромил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:62.

    Лучшим игроком в составе нижегородцев стал Зак Нуталл. Он набрал 16 очков, сделал 3 передачи и 6 подборов.

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