Сайнс заявил, что у него нет обиды на «Феррари»

Испанский гонщиквысказался о том, что в следующем сезоне вместо него в команде будет выступать британец

«То, что я пережил в этом году, не идеально для выступления на высшем уровне. Думаю, каждый гонщик, который хочет выступать на высшем уровне, хочет, чтобы его будущее было определено и чтобы ему не приходилось беспокоиться об этом. Я считаю, что у гонщика есть скорость, когда всё немного спокойнее.

Семикратный чемпион захотел провести последние годы своей карьеры в "Феррари", и мне пришлось отойти в сторону и уступить свое место Льюису. У меня нет никаких обид по этому поводу.

Возвращение в "Феррари"? У меня впереди, вероятно, еще пять-десять лет карьеры. Так почему я должен исключать потенциальное возвращение?» — приводит слова Сайнса The Athletic.