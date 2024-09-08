ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьеро Инкапье стал победителем БундеслигиКузница талантов «Индепендьенте дель Валье». Вслед за Кайседо, Паэсом и Пачо идут новые звезды
  • 23:52
    • Синнер выиграл US Open-2024
  • 23:47
    • Испания в меньшинстве разгромила Швейцарию в Лиге наций
  • 23:45
    • Португалия обыграла Шотландию, у Роналду — победный гол
  • 20:20
    • Стали известны пары четвертого раунда Пути регионов Кубка России
  • 19:30
    • ЦСКА разгромил «Адмирал» в КХЛ, у Соркина — хет-трик
    Все новости спорта

    Сайнс заявил, что у него нет обиды на «Феррари»

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказался о том, что в следующем сезоне вместо него в команде будет выступать британец Льюис Хэмилтон.

    Карлос Сайнс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Сайнс

    «То, что я пережил в этом году, не идеально для выступления на высшем уровне. Думаю, каждый гонщик, который хочет выступать на высшем уровне, хочет, чтобы его будущее было определено и чтобы ему не приходилось беспокоиться об этом. Я считаю, что у гонщика есть скорость, когда всё немного спокойнее.

    Семикратный чемпион захотел провести последние годы своей карьеры в "Феррари", и мне пришлось отойти в сторону и уступить свое место Льюису. У меня нет никаких обид по этому поводу.

    Возвращение в "Феррари"? У меня впереди, вероятно, еще пять-десять лет карьеры. Так почему я должен исключать потенциальное возвращение?» — приводит слова Сайнса The Athletic.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция исправится за неудачный старт
  • Франция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Команда Черчесова потерпит поражение?
  • Словения — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Чайка» продолжит набирать очки
  • «СКА-Хабаровск» — «Чайка». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ботсвана — Египет
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Руанда — Нигерия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Витязь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Китай — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Индонезия — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному