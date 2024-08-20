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    Лукич и Ковалев оставлены в роли главных тренеров в мужской и женской сборных России по баскетболу

    Прочие Баскетбол
    Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) решил оставить Зорана Лукича на посту главного тренера мужской сборной России.

    Зоран Лукич
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    Зоран Лукич

    Также с таким же предложением обратились к Александру Ковалеву, который возглавляет женскую сборную России

    «Были утверждены кандидаты на должности главных тренеров мужской и женской сборных России. Кандидатура Зорана Лукича была утверждена на четыре года, Александра Ковалева — до конца 2025 года», — говорится в заявлении на сайте РФБ.

    Мужскую сборную России Лукич возглавил в октябре 2021 года, его контракт действует до сентября. До мая 2024 года серб параллельно работал с «Пари Нижний Новгород».

    Александр Ковалев стал главным тренером женской сборной в 2019 году.

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