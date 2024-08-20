Лукич и Ковалев оставлены в роли главных тренеров в мужской и женской сборных России по баскетболу

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) решил оставитьна посту главного тренера мужской сборной России.

Также с таким же предложением обратились к Александру Ковалеву, который возглавляет женскую сборную России

«Были утверждены кандидаты на должности главных тренеров мужской и женской сборных России. Кандидатура Зорана Лукича была утверждена на четыре года, Александра Ковалева — до конца 2025 года», — говорится в заявлении на сайте РФБ.

Мужскую сборную России Лукич возглавил в октябре 2021 года, его контракт действует до сентября. До мая 2024 года серб параллельно работал с «Пари Нижний Новгород».

Александр Ковалев стал главным тренером женской сборной в 2019 году.