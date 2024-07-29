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    Орлов: Сегодня весь мир смотрит Олимпиаду, а мы можем только завидовать

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    Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что старается следить за событиями на Олимпийских играх в Париже.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Конечно, я слежу за состязаниями на Олимпиаде. В первую очередь буду смотреть легкую атлетику, на Играх это всегда событие. Но она попозже начнется.

    Казахстанский спортсмен в первый день стал олимпийским чемпионом — это же чудо, поздравим его! Я всегда радуюсь таким историям. Олимпийских чемпионов называют олимпиониками — это значит самый сильный человек на планете в своем виде спорта.

    Понимаете, какова ценность наших олимпийских чемпионов? Только в Петербурге их более 100. А сколько чемпионов в Москве и по всей стране! Каждая такая победа — огромная радость для спортсменов. И мне сегодня очень обидно, что мы не показываем Олимпийские игры. Люди должны видеть самые высокие достижения сегодняшнего дня в каждом виде спорта. Да и потом это отвлекает. Почему спорт так популярен в мире? Он же от вредных привычек уводит молодежь! Ведь лучше заниматься спортом, чем какой-то ерундой. А показ Олимпийских игр — это пропаганда образа жизни. Это моя позиция, и я в ней убежден на 100%.

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    • Я прекрасно помню 1984 год, когда мы не показали Игры в Лос-Анджелесе, бойкотировали. И это было воспринято спортивной общественностью с большим сожалением. Это зрелище.

    Сегодня весь мир его смотрит, а мы можем только завидовать тем, кто смотрит. Это политические вопросы, но они к спорту не должны относиться. Спорт — это посол мира. Вы вспомните чемпионат мира по футболу — 2018 и атмосферу, которая там была. Сколько было болельщиков из разных стран и как по-доброму люди относились друг к другу! И соревнования мы очень хорошо организовали. А сейчас это прервалось — обидно», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

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