Расселл получил дисквалификацию, победителем Гран-при Бельгии стал Хэмилтон

Результат 14-го этапа «Гран-при Бельгия» в Формуле-1 был пересмотрен судейским комитетом.

Победителя Джорджа Расселла дисквалифицировали, в итоге первое место досталось его напарнику по «Мерседесу» Льюису Хэмилтону.

Болид Расселла оказался на 1,5 кг легче минимально разрешённой нормы в 798 кг во время взвешивания после финиша гонки. Представители команды «Мерседес» на слушаниях признали, что все процедуры взвешивания были корректными и что это ошибка команды.

Второе место в итоге досталось пилоту «Макларена» Оскару Пиастри, а третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.