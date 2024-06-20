Карасев подписал новый контракт с «Зенитом»

Петербургскийи форвардобъявили о заключении нового контракта на три года.

Он теперь будет действовать до конца сезона-2026/2027. В составе «Зенита» Карасев-младший выиграл 8 различных трофеев: стал чемпионом Единой лиги ВТБ, чемпионом России и обладателем Кубка страны, дважды завоевал Суперкубок Единой лиги и три раза — Кубок Кондрашина и Белова.

Карасев стал рекордсменом питерцев по количеству сыгранных матчей (272), сезонов (шесть), числу набранных очков (2873) и перехватов (238).

В прошлом сезоне Карасев набирал в среднем за матч 9,4 очка, делал 3,1 подбора, 1,1 передачи и 1,1 перехвата за 26 минут.