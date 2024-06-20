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    Карасев подписал новый контракт с «Зенитом»

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Петербургский «Зенит» и форвард Сергей Карасев объявили о заключении нового контракта на три года.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    Он теперь будет действовать до конца сезона-2026/2027. В составе «Зенита» Карасев-младший выиграл 8 различных трофеев: стал чемпионом Единой лиги ВТБ, чемпионом России и обладателем Кубка страны, дважды завоевал Суперкубок Единой лиги и три раза — Кубок Кондрашина и Белова.

    Карасев стал рекордсменом питерцев по количеству сыгранных матчей (272), сезонов (шесть), числу набранных очков (2873) и перехватов (238).

    В прошлом сезоне Карасев набирал в среднем за матч 9,4 очка, делал 3,1 подбора, 1,1 передачи и 1,1 перехвата за 26 минут.

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