Губерниев — российским спортсменам: Шлите подальше тех, кто вам головы дурит и отбирайтесь на Олимпиаду

Известный спортивный комментатор и телеведущийобратился с призывом к российским спортсменам отбираться на Олимпиаду в Париж.

«Дорогие наши спортсмены!!! Если есть еще хоть малейший шанс — отбирайтесь на Олимпиаду в Париж. Пловцы и иные, ау…

Пловцы сборной России, Чикунова и другие… Еще есть соревнования, где можно выполнить олимпийский норматив и отобраться в Париж!!! Турниры в Италии и Франции, например. Включите мозги и вперед. Пошлите подальше тех, кто вам головы дурит. Это же ваша спортивная жизнь и другой не будет.

Поскольку (главный старт сезона Игры дружбы перенесли на неопределенный срок) надо быть поистине бестолковым, чтобы не пытаться получить нейтральный статус и мчаться в Париж на Олимпиаду. Если есть малейшая возможность быть в Париже, ее надо использовать», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.