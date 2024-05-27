Паскуаль: Добились непростой победы в концовке, это было тяжело

Главный тренерпрокомментировал победу во втором матче серии с(99:96).

«Спасибо всем болельщикам, которые были сегодня здесь. Эта игра шла очко в очко на протяжении всех 40 минут, обе команды хотели победить — в основном за счёт нападения, потому что в защите сегодня было играть тяжело. Счёт иногда был не в нашу пользу, но мы более или менее контролировали ход матча. Мы старались задавать темп, хотя "Локо" сегодня сыграл отлично. Добились непростой победы в концовке, это было тяжело», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу «Зенита». Следующая игра пройдет 30 мая в Краснодаре.