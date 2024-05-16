НБА. «Бостон» вышел в финал Восточной конференции, «Даллас» повел в серии

Ночью за океаном завершились два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Бостон» нанес поражение «Кливленду» со счетом 113:98.

Таким образом, счет в серии стал 4:1 в пользу «Селтикс», они пробились в финал Восточной конференции, где встретятся с победителем пары «Нью-Йорк» — «Индиана» (3-2).

Самым результативным игроком стал форвард «Кавальерс» Эван Мобли (33).

НБА. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч «Бостон» — «Кливленд» — 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20) «Бостон»: Тейтум (25 + 10 подборов ), Хорфорд (22 + 15 подборов), Уайт (18), Холидэй (13)«Кливленд»: Э. Мобли (33), Моррис (25), Струс (12)Счет в серии: 4 — 1

В другой игре «Даллас» победил «Оклахому» — 104:92. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Маверикс».

Наиболее заметным на паркете был словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который сделал трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов и 11 передача.