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    НБА. «Бостон» вышел в финал Восточной конференции, «Даллас» повел в серии

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    Ночью за океаном завершились два матча второго раунда плей-офф НБА.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    «Бостон» нанес поражение «Кливленду» со счетом 113:98.

    Таким образом, счет в серии стал 4:1 в пользу «Селтикс», они пробились в финал Восточной конференции, где встретятся с победителем пары «Нью-Йорк» — «Индиана» (3-2).

    Самым результативным игроком стал форвард «Кавальерс» Эван Мобли (33).

    НБА. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
    «Бостон» — «Кливленд» — 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20)
    «Бостон»: Тейтум (25 + 10 подборов ), Хорфорд (22 + 15 подборов), Уайт (18), Холидэй (13)«Кливленд»: Э. Мобли (33), Моррис (25), Струс (12)Счет в серии: 4 — 1

    В другой игре «Даллас» победил «Оклахому» — 104:92. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Маверикс».

    Наиболее заметным на паркете был словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который сделал трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов и 11 передача.

    НБА. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
    «Оклахома» — «Даллас» — 92:104 (22:24, 22:30, 23:25, 25:25)
    «Орландо»: Гилджес-Александер (30), Холмгрен (13), Джейлен Уильямс (12)«Даллас»: Дончич (31 + 10 подборов + 11 передач), Д. Джонс (19), Ирвинг (12)Счет в серии: 2-3
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