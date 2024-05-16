НБА. «Бостон» вышел в финал Восточной конференции, «Даллас» повел в серии

Лука Дончич Фото: globallookpress.com
«Бостон» нанес поражение «Кливленду» со счетом 113:98.
Таким образом, счет в серии стал 4:1 в пользу «Селтикс», они пробились в финал Восточной конференции, где встретятся с победителем пары «Нью-Йорк» — «Индиана» (3-2).
Самым результативным игроком стал форвард «Кавальерс» Эван Мобли (33).
НБА. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Бостон» — «Кливленд» — 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20)
«Бостон»: Тейтум (25 + 10 подборов ), Хорфорд (22 + 15 подборов), Уайт (18), Холидэй (13)«Кливленд»: Э. Мобли (33), Моррис (25), Струс (12)Счет в серии: 4 — 1
В другой игре «Даллас» победил «Оклахому» — 104:92. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Маверикс».
Наиболее заметным на паркете был словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который сделал трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов и 11 передача.
НБА. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Оклахома» — «Даллас» — 92:104 (22:24, 22:30, 23:25, 25:25)
«Орландо»: Гилджес-Александер (30), Холмгрен (13), Джейлен Уильямс (12)«Даллас»: Дончич (31 + 10 подборов + 11 передач), Д. Джонс (19), Ирвинг (12)Счет в серии: 2-3