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    Паскуаль: Соперники сегодня очевидно были лучше нас

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о третьем матче серии с ЦСКА (61:75).

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «Поздравляю ЦСКА. Соперники сегодня очевидно были лучше нас. Начало игры было катастрофой. Мы совершили три потери в первых трех владениях, не могли контролировать происходящее в защите. Старались, но ничего не выходило. Мы реализовали всего 33 процента бросков с игры. Сейчас нужно забыть об этом матче и готовиться к следующему», — цитирует Паскуаля пресс-служба лиги.

    Таким образом, ЦСКА вышел вперед в серии — 2:1. Следующая игра состоится в Москве 12 мая.

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