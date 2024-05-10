Паскуаль: Соперники сегодня очевидно были лучше нас

Главный тренервысказался о третьем матче серии с(61:75).

«Поздравляю ЦСКА. Соперники сегодня очевидно были лучше нас. Начало игры было катастрофой. Мы совершили три потери в первых трех владениях, не могли контролировать происходящее в защите. Старались, но ничего не выходило. Мы реализовали всего 33 процента бросков с игры. Сейчас нужно забыть об этом матче и готовиться к следующему», — цитирует Паскуаля пресс-служба лиги.

Таким образом, ЦСКА вышел вперед в серии — 2:1. Следующая игра состоится в Москве 12 мая.