НБА. «Нью-Йорк Никс» победили «Индиану», «Миннесота» выиграла у «Денвера»

в первом матче второго раунда плей-офф НБА обыгралисо счетом 121:117.

Самым результативным на паркете стал защитник команды из Нью-Йорка Джален Брансон, набравший 43 очка. У «Пэйсерс» центровой Майлс Тернер набрал 23 очка.

Счет в серии 1-0 в пользу «Никс». Следующий матч пройдет 9 мая и начнется в 3:00 мск.

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«Миннесота» во втором матче второго раунда плей-офф НБА обыграла на выезде «Денвер» со счетом 80:106.

Самым результативным на паркете стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, набравший 27 очков и сделавший 12 подборов. У «Наггетс» лучшим стал форвард Арон Гордон, у которого 20 очков.

Счет в серии 2-0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 4:30 мск.