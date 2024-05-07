ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Факел» Сумасшедшая концовка не в пользу «Зенита». Команда Семака обострила борьбу за чемпионство
  • 00:02
    • «Кристал Пэлас» всухую разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • 22:31
    • ЦСКА и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
  • 22:27
    • Гол Миранчука обеспечил «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом»
  • 23:47
    • «Наполи» упустил победу в концовке встречи с «Удинезе»
    Все новости спорта

    НБА. «Нью-Йорк Никс» победили «Индиану», «Миннесота» выиграла у «Денвера»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Никс» в первом матче второго раунда плей-офф НБА обыграли «Индиану» со счетом 121:117.

    НБА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    НБА

    Самым результативным на паркете стал защитник команды из Нью-Йорка Джален Брансон, набравший 43 очка. У «Пэйсерс» центровой Майлс Тернер набрал 23 очка.

    Счет в серии 1-0 в пользу «Никс». Следующий матч пройдет 9 мая и начнется в 3:00 мск.

    Все прогнозы на НБА

    «Миннесота» во втором матче второго раунда плей-офф НБА обыграла на выезде «Денвер» со счетом 80:106.

    Самым результативным на паркете стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, набравший 27 очков и сделавший 12 подборов. У «Наггетс» лучшим стал форвард Арон Гордон, у которого 20 очков.

    Счет в серии 2-0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 4:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» снова постарается удивить
  • ПСЖ — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • ПСЖ повторно уступит немцам
  • ПСЖ — «Боруссия». Прогноз и ставки
  • 6.01
    •
  • Под знаком голевого минимализма
  • «Болтон» — «Барнсли». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.01
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Болтон — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пахтакор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному