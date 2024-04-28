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    НБА. «Лейкерс» обыграли «Денвер», «Бостон» взял верх над «Майами»

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Денвер» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 119:108.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Никола Йокич, который оформил трипл-дабл — 33 очка, 14 передач и 14 подборов.

    «Лейкерс» впервые обыграли соперника в четвертом матче серии (1-3). Следующий матч противостояния состоится 30 апреля.

    «Бостон» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Майами» со счетом 104:84.

    Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 22 очка и сделавший 11 подборов.

    Счет в серии 1-1. Третий матч пройдет 29 апреля и начнется в 23:00 мск.

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    Результаты игрового дня:

    «Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 112:89 (счёт в серии 2-2).

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 85:106 (счёт в серии 0-3).

    «Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 84:104 (счёт в серии 1-2).

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» — 119:108 (счёт в серии 1-3).

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