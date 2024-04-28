НБА. «Лейкерс» обыграли «Денвер», «Бостон» взял верх над «Майами»

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Никола Йокич, который оформил трипл-дабл — 33 очка, 14 передач и 14 подборов.
«Лейкерс» впервые обыграли соперника в четвертом матче серии (1-3). Следующий матч противостояния состоится 30 апреля.
«Бостон» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Майами» со счетом 104:84.
Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 22 очка и сделавший 11 подборов.
Счет в серии 1-1. Третий матч пройдет 29 апреля и начнется в 23:00 мск.
Результаты игрового дня:
«Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 112:89 (счёт в серии 2-2).
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 85:106 (счёт в серии 0-3).
«Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 84:104 (счёт в серии 1-2).
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» — 119:108 (счёт в серии 1-3).