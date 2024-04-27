ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахСмена караула. Пять игроков, которых «Ливерпулю» нужно продать после ухода Клоппа
    Все новости спорта

    НБА. «Индиана» в овертайме победила «Милуоки», «Даллас» выиграл у «Клипперс»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Индиана» в овертайме переиграла «Милуоки» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 121:118 ОТ. «Пэйсерс» вышли вперед в серии — 2-1.

    Лука Дончич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Дончич

    Форвард «Бакс» Крис Миддлтон оформил дабл-дабл с 42 очками и 10 подборами, став самым результативным игроком встречи.

    Четвертый матч серии состоится 29 апреля.

    Все прогнозы на НБА

    «Даллас» выиграл у «Клипперс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 101:90. «Маверикс» ведут в серии — 2-1.

    Разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл с 22 очками и 11 подборами.

    Четвертый матч в серии состоится 28 апреля.

    Результаты игрового дня:

    «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 121:118 (ОТ)

    «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 101:90

    «Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 109:126

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Ювентус» — «Милан»: вернется ли к кому-то успех?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Жирона» сделает попытку обойти «Барселону» в Примере
  • «Лас-Пальмас» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному