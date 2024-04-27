НБА. «Индиана» в овертайме победила «Милуоки», «Даллас» выиграл у «Клипперс»

Лука Дончич Фото: globallookpress.com
Форвард «Бакс» Крис Миддлтон оформил дабл-дабл с 42 очками и 10 подборами, став самым результативным игроком встречи.
Четвертый матч серии состоится 29 апреля.
«Даллас» выиграл у «Клипперс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 101:90. «Маверикс» ведут в серии — 2-1.
Разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл с 22 очками и 11 подборами.
Четвертый матч в серии состоится 28 апреля.
Результаты игрового дня:
«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 121:118 (ОТ)
«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 101:90
«Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 109:126