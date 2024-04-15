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    НБА. «Хьюстон» обыграл «Клипперс», «Индиана» дома разгромила «Атланту»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Клипперс» со счетом 116:105.

    НБА
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    НБА

    Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Теренс Манн, набравший 24 очка. У «Рокетс» форвард Кэм Уайтмор набрал 21 очко.

    После этого матча «Хьюстон» с 41 победой занимает 11-е место в Западной конференции, «Клипперс» с 51 победой — на четвертой строчке.

    «Индиана» дома разгромила «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 157:115.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Деджонте Маррей, набравший 32 очка.

    Все прогнозы на НБА

    Результаты матчей игрового дня:

    «Индиана» — «Атланта» — 157:115 (49:34, 37:38, 39:21, 32:22)

    «Орландо» — «Милуоки» — 113:88 (22:30, 25:12, 33:29, 33:17)

    «Бостон» — «Вашингтон» — 132:122 (34:30, 35:29, 38:30, 25:33)

    «Кливленд» — «Шарлотт» — 110:120 (33:24, 25:33, 38:31, 14:32)

    «Майами» — «Торонто» — 118:103 (24:24, 43:22, 27:25, 24:32)

    «Нью-Йорк» — «Чикаго» — 120:119 ОТ (29:28, 21:19, 26:35, 33:27, 11:10)

    «Филадельфия» — «Бруклин» — 107:86 (22:23, 33:21, 26:20, 26:22)

    «ЛА Клипперс» — «Хьюстон» — 105:116 (21:24, 30:24, 32:37, 22:31)

    «Оклахома» — «Даллас» — 135:86 (39:22, 43:19, 26:16, 27:29)

    «Сан-Антонио» — «Детройт» — 123:95 (29:23, 34:17, 30:23, 30:32)

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