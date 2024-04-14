«Астана» победила «Самару», «Автодор» был сильнее «Пари НН»

«Астана» в овертайме победила «Самару» со счетом 94:92 (21:23, 21:21, 16:14, 26:26, 10:8 ОТ).
Самым результативным у хозяев был Маркелл Джонсон (39 очков). У гостей — разыгрывающий Михаил Кулагин (19).
«Астана» занимает сейчас седьмое место в группе «Б». «Самара» — вторая.
«Автодор» в гостях был сильнее «Нижнего Новгорода» — 81:65 (17:21, 21:14, 22:15, 21:15).
У саратовцев самым результативным оказался центровой Рэйшон Хэммондс (25). У гостей — форвард Александр Чадов (25).
«Нижний Новгород» занимает шестое место в группе «Б». «Автодор» — третье.
Московский МБА на своем паркете победил главного аутсайдера «Минск» — 81:70 (19:12, 28:23, 18:16, 16:19).
МБА занимает четвертую строчку в группе Б с 19 победами в 40 матчах. «Минск» — последний.