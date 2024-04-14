ПерерывЛиверпуль — Кристал ПэласОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Онлайн
  • 15:52
    • Официально: Абаскаль уволен с поста главного тренера «Спартака»
  • 16:17
    • «Урал» вырвал победу у «Динамо» на 90+5-й минуте
  • 15:40
    • «Факел» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 15:30
    • «Наполи» не смог обыграть «Фрозиноне» в матче Серии А
  • 14:02
    • «Оренбург» одержал уверенную победу над «Пари НН» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «Астана» победила «Самару», «Автодор» был сильнее «Пари НН»

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Завершились три матча Единой лиги ВТБ в группе Б.

    Маркелл Джонсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркелл Джонсон

    «Астана» в овертайме победила «Самару» со счетом 94:92 (21:23, 21:21, 16:14, 26:26, 10:8 ОТ).

    Самым результативным у хозяев был Маркелл Джонсон (39 очков). У гостей — разыгрывающий Михаил Кулагин (19).

    «Астана» занимает сейчас седьмое место в группе «Б». «Самара» — вторая.

    «Автодор» в гостях был сильнее «Нижнего Новгорода» — 81:65 (17:21, 21:14, 22:15, 21:15).

    У саратовцев самым результативным оказался центровой Рэйшон Хэммондс (25). У гостей — форвард Александр Чадов (25).

    «Нижний Новгород» занимает шестое место в группе «Б». «Автодор» — третье.

    Московский МБА на своем паркете победил главного аутсайдера «Минск» — 81:70 (19:12, 28:23, 18:16, 16:19).

    МБА занимает четвертую строчку в группе Б с 19 победами в 40 матчах. «Минск» — последний.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» обыграет «Вердер» и станет чемпионом Германии?
  • «Байер» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Ростов» настроен только на победу
  • «Факел» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Ливерпуль» обыграет «Кристал Пэлас» с разницей минимум в три мяча?
  • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному