НБА. «Сакраменто» победил «Финикс», «Голден Стэйт» уступил «Нью-Орлеану»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Финикс» Кевин Дюрант. Он набрал 28 очков, сделал пять подборов и три результативные передачи.
После 81 матча «Финикс» занимает седьмое место в Западной конференции. «Сакраменто» расположился на 10-й строчке.
В матче НБА «Голден Стэйт» принимал «Нью-Орлеан». Гости одержали победу со счетом 114:109.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 33 очка, четыре подбора и пять результативных передач.
После 81 матча «Пеликанс» занимают шестое место (зона плей-офф) в Западной конференции. «Голден-Стэйт» расположился на 10-й позиции.
Результаты игрового дня:
«Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 127:129
«Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик» — 125:113
«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 131:98
«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 111:107
«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:120
«Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс» — 125:107
«Майами Хит» — «Торонто Рэпторс» — 125:103
«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:123
«Миннесота Тимбервулвз» — «Атланта Хоукс» — 109:106
«Сан-Антонио Сперс» — «Денвер Наггетс» — 121:120
«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 89:107
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 109:114
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Хьюстон Рокетс» — 107:116
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 109:110
«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 107:108