НБА. «Сакраменто» победил «Финикс», «Голден Стэйт» уступил «Нью-Орлеану»

В матч регулярного чемпионата НБА встречались. Гости одержали победу со счетом 108:107.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Финикс» Кевин Дюрант. Он набрал 28 очков, сделал пять подборов и три результативные передачи.

После 81 матча «Финикс» занимает седьмое место в Западной конференции. «Сакраменто» расположился на 10-й строчке.

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В матче НБА «Голден Стэйт» принимал «Нью-Орлеан». Гости одержали победу со счетом 114:109.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 33 очка, четыре подбора и пять результативных передач.

После 81 матча «Пеликанс» занимают шестое место (зона плей-офф) в Западной конференции. «Голден-Стэйт» расположился на 10-й позиции.

Результаты игрового дня:

«Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 127:129

«Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик» — 125:113

«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 131:98

«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 111:107

«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:120

«Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс» — 125:107

«Майами Хит» — «Торонто Рэпторс» — 125:103

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:123

«Миннесота Тимбервулвз» — «Атланта Хоукс» — 109:106

«Сан-Антонио Сперс» — «Денвер Наггетс» — 121:120

«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 89:107

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 109:114

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Хьюстон Рокетс» — 107:116

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 109:110

«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 107:108