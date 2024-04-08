НБА. «Лейкерс» выиграли у «Миннесоты», «Даллас» победил «Хьюстон»

Самым результативным игроком по очкам в составе «Лейкерс» стал японский форвард Руи Хатимура, набравший 30 очков, сделавший шесть подборов и одну передачу.
Форвард Леброн Джеймс не принимал участие в матче. Бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис по ходу матча получил травму глаза и был вынужден досрочно завершить игру.
«Даллас Маверикс» на своем паркете в овертайме одолел «Хьюстон Рокетс» со счетом 147:136.
Самым результативным в составе «Хьюстона» стал легкий форвард Диллон Брукс, который набрал 29 очков, сделал два подбора и две передачи.
В следующей игре «Даллас» встретится с «Шарлотт Хорнетс», а «Хьюстон» проведет матч с «Орландо Мэджик».
Результаты игрового дня:
«Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:113
«Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс» — 130:122
«Бостон Селтикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 124:107
«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 113:98
«Шарлотт Хорнетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 118:121
«Сан-Антонио Сперс» — «Филадельфия Сиксерс» — 126:133 ОТ
«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:122
«Бруклин Нетс» — «Сакраменто Кингз» — 77:107
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Юта Джаз» — 118:110
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:127