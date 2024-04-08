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    НБА. «Лейкерс» выиграли у «Миннесоты», «Даллас» победил «Хьюстон»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей со счетом 127:117.

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Самым результативным игроком по очкам в составе «Лейкерс» стал японский форвард Руи Хатимура, набравший 30 очков, сделавший шесть подборов и одну передачу.

    Форвард Леброн Джеймс не принимал участие в матче. Бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис по ходу матча получил травму глаза и был вынужден досрочно завершить игру.

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    «Даллас Маверикс» на своем паркете в овертайме одолел «Хьюстон Рокетс» со счетом 147:136.

    Самым результативным в составе «Хьюстона» стал легкий форвард Диллон Брукс, который набрал 29 очков, сделал два подбора и две передачи.

    В следующей игре «Даллас» встретится с «Шарлотт Хорнетс», а «Хьюстон» проведет матч с «Орландо Мэджик».

    Результаты игрового дня:

    «Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:113

    «Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс» — 130:122

    «Бостон Селтикс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 124:107

    «Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 113:98

    «Шарлотт Хорнетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 118:121

    «Сан-Антонио Сперс» — «Филадельфия Сиксерс» — 126:133 ОТ

    «Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:122

    «Бруклин Нетс» — «Сакраменто Кингз» — 77:107

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Юта Джаз» — 118:110

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:127

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