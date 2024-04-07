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    НБА. «Денвер» нанес поражение «Атланте», «Лейкерс» взяли верх над «Кливлендом»

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    «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Атланту» со счетом 142:110.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным на паркете стал защитник «Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 24 очка. У его партнера по команде Николы Йокича 19 очков, 14 подборов и 11 передач.

    После этого матча «Денвер» с 54 победами занимает первое место в Западной конференции, «Атланта» с 36 победами — на 10-й строчке «Востока».

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    «Лейкерс» дома победили «Кливленд» — 116:97.

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Д`Анджело Расселл — 28 очков. Лидер клуба из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс набрал 24 очка и сделал 12 результативных передач.

    «Лейкерс» одержали 45 побед в 78 играх и занимают 8-е место в таблице Западной конференции.

    «Кливленд» потерпел 32-е поражение в 78 играх — третье место таблицы «Востока».

    Результаты игрового дня:

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Кливленд Кавальерс» — 116:97.

    «Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс» — 113:103.

    «Мемфис Гриззлиз» — «Филадельфия Сиксерс» — 96:116.

    «Денвер Наггетс» — «Атланта Хоукс» — 142:110.

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