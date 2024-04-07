НБА. «Денвер» нанес поражение «Атланте», «Лейкерс» взяли верх над «Кливлендом»

Самым результативным на паркете стал защитник «Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 24 очка. У его партнера по команде Николы Йокича 19 очков, 14 подборов и 11 передач.
После этого матча «Денвер» с 54 победами занимает первое место в Западной конференции, «Атланта» с 36 победами — на 10-й строчке «Востока».
«Лейкерс» дома победили «Кливленд» — 116:97.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Д`Анджело Расселл — 28 очков. Лидер клуба из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс набрал 24 очка и сделал 12 результативных передач.
«Лейкерс» одержали 45 побед в 78 играх и занимают 8-е место в таблице Западной конференции.
«Кливленд» потерпел 32-е поражение в 78 играх — третье место таблицы «Востока».
Результаты игрового дня:
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Кливленд Кавальерс» — 116:97.
«Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс» — 113:103.
«Мемфис Гриззлиз» — «Филадельфия Сиксерс» — 96:116.
«Денвер Наггетс» — «Атланта Хоукс» — 142:110.