НБА. «Даллас» обыграл «Хьюстон», «Лейкерс» взял верх над «Бруклином»

в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыгралсо счетом 125:107.

Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 47 очков и сделавший 12 подборов.

После этого матча «Даллас» с 45 победами занимает шестое место в Западной конференции, «Хьюстон» с 38 победами — на 11-й строчке.

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«Лейкерс» в гостях победили «Бруклин» со счетом 116:104.

Самым результативным на паркете стал форвард гостей Леброн Джеймс, набравший 40 очков.

После этого матча «Лейкерс» с 42 победами занимает девятое место в Западной конференции, «Бруклин» с 29 победами — на 11-й строчке «Востока».

Результаты игрового дня:

«Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 118:130

«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 107:119

«Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:116

«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» — 120:135

«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 107:125

«Миннесота Тимбервулвз» — «Чикаго Буллз» — 101:109

«Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:113

«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:117

«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 127:106