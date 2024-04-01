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    НБА. «Даллас» обыграл «Хьюстон», «Лейкерс» взял верх над «Бруклином»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Хьюстон» со счетом 125:107.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 47 очков и сделавший 12 подборов.

    После этого матча «Даллас» с 45 победами занимает шестое место в Западной конференции, «Хьюстон» с 38 победами — на 11-й строчке.

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    «Лейкерс» в гостях победили «Бруклин» со счетом 116:104.

    Самым результативным на паркете стал форвард гостей Леброн Джеймс, набравший 40 очков.

    После этого матча «Лейкерс» с 42 победами занимает девятое место в Западной конференции, «Бруклин» с 29 победами — на 11-й строчке «Востока».

    Результаты игрового дня:

    «Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 118:130

    «Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 107:119

    «Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:116

    «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» — 120:135

    «Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 107:125

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Чикаго Буллз» — 101:109

    «Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:113

    «Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:117

    «Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 127:106

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