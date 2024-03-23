НБА. «Лейкерс» выиграли у «Филадельфии», «Сан-Антонио» уступил «Мемфису»

Форвард хозяев Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 23 очка и 19 подборов.
«Лейкерс» идут на 9-й строчке в Западной конференции. «Филадельфия» занимает 7-е место в Восточной конференции.
«Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Мемфису» — 97:99. Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 31 очко и 15 подборов.
После 71 матча «Мемфис» занимает 13-е место в Западной конференции. «Сан-Антонио» расположился на последней, 15-й строчке.
Результаты игрового дня:
«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» — 102:129.
«Торонто Рэпторс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 103:123.
«Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 88:111.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Кливленд Кавальерс» — 104:91.
«Сан-Антонио Сперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 97:99.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:125.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Индиана Пэйсерс» — 111:123.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 101:94.