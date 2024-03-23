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    НБА. «Лейкерс» выиграли у «Филадельфии», «Сан-Антонио» уступил «Мемфису»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лейкерс» на своем паркете обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:94.

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Форвард хозяев Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 23 очка и 19 подборов.

    «Лейкерс» идут на 9-й строчке в Западной конференции. «Филадельфия» занимает 7-е место в Восточной конференции.

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    «Сан-Антонио» на своем паркете проиграл «Мемфису» — 97:99. Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 31 очко и 15 подборов.

    После 71 матча «Мемфис» занимает 13-е место в Западной конференции. «Сан-Антонио» расположился на последней, 15-й строчке.

    Результаты игрового дня:

    «Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» — 102:129.

    «Торонто Рэпторс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 103:123.

    «Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 88:111.

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Кливленд Кавальерс» — 104:91.

    «Сан-Антонио Сперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 97:99.

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:125.

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Индиана Пэйсерс» — 111:123.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 101:94.

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