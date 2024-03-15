НБА. «Бостон» обыграл дома «Финикс», «Милуоки» вырвал победу у «Филадельфии»

В НБА ночью были сыграны шесть матчей.

«Бостон» — «Финикс» — 127:112 (35:32, 30:28, 37:25, 25:27)

Для «Селтикс» этот успех стал четвертым подряд. Главной звездой встречи стал атакующий защитник хозяев Джейлен Браун, набравший 37 очков.

«Бостон» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. «Финикс» идет на 7-м месте на «Западе» с 38 победами и 28 поражениями.

Б: Браун (37), Тейтум (26), Хорфорд (24).

Ф: Букер (23), Бил (22), Дюрант (20), Аллен (20).

«Милуоки» — «Филадельфия» — 114:105 (24:29, 29:32, 27:22, 34:22)

Лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо отметился 32 очками и 12 подборами.

М: Я. Адетокунбо (32 + 12 подборов), Б. Лопес (19), Лиллард (17), Грин (14).

Ф: Макси (30), Харрис (15), Пэйн (13), Лаури (12).

Все прогнозы на НБА

«Чикаго» — «Клипперс» — 111:126 (26:37, 27:27, 27:28, 31:34)

Ч: Дерозан (21), Вучевич (19), Карузо (17), Драммонд (15).

К: Джордж (28), Леонард (27), Пауэлл (18), Хайлэнд (17 + 11 передач).

Актуальную таблицу НБА можно посмотреть тут.

«Хьюстон» — «Вашингтон» — 135:119 (33:31, 42:25, 35:39, 25:24)

Х: Грин (37), Ванвлит (27), Томпсон (20 + 10 подборов), Смит (16), Брукс (13), Лэндейл (13).

В: Пул (25), Авдия (24), Кузма (23), Джонс (13).

«Портленд» — «Нью-Йорк» — 93:105 (25:26, 16:29, 27:30, 25:20)

Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 45 очков.

П: Эйтон (31 + 14 подборов), Бэнтон (16), Хендерсон (12 ).

Н: Брансон (45), Дивинченцо (12), Ануноби (12).

«Портленд» — «Нью-Йорк» — 93:105 (25:26, 16:29, 27:30, 25:20)

П: Эйтон (31 + 14 подборов), Бэнтон (16), Хендерсон (12 ).

Н: Брансон (45), Дивинченцо (12), Ануноби (12