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    НБА. «Бостон» обыграл дома «Финикс», «Милуоки» вырвал победу у «Филадельфии»

    Прочие Баскетбол НБА
    В НБА ночью были сыграны шесть матчей.

    Джейлен Браун
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    Джейлен Браун

    «Бостон»«Финикс» — 127:112 (35:32, 30:28, 37:25, 25:27)

    Для «Селтикс» этот успех стал четвертым подряд. Главной звездой встречи стал атакующий защитник хозяев Джейлен Браун, набравший 37 очков.

    «Бостон» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. «Финикс» идет на 7-м месте на «Западе» с 38 победами и 28 поражениями.

    Б: Браун (37), Тейтум (26), Хорфорд (24).

    Ф: Букер (23), Бил (22), Дюрант (20), Аллен (20).

    «Милуоки»«Филадельфия» — 114:105 (24:29, 29:32, 27:22, 34:22)

    Лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо отметился 32 очками и 12 подборами.

    М: Я. Адетокунбо (32 + 12 подборов), Б. Лопес (19), Лиллард (17), Грин (14).

    Ф: Макси (30), Харрис (15), Пэйн (13), Лаури (12).

    Все прогнозы на НБА

    «Чикаго»«Клипперс» — 111:126 (26:37, 27:27, 27:28, 31:34)

    Ч: Дерозан (21), Вучевич (19), Карузо (17), Драммонд (15).

    К: Джордж (28), Леонард (27), Пауэлл (18), Хайлэнд (17 + 11 передач).

    Актуальную таблицу НБА можно посмотреть тут.

    «Хьюстон»«Вашингтон» — 135:119 (33:31, 42:25, 35:39, 25:24)

    Х: Грин (37), Ванвлит (27), Томпсон (20 + 10 подборов), Смит (16), Брукс (13), Лэндейл (13).

    В: Пул (25), Авдия (24), Кузма (23), Джонс (13).

    «Портленд»«Нью-Йорк» — 93:105 (25:26, 16:29, 27:30, 25:20)

    Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 45 очков.

    П: Эйтон (31 + 14 подборов), Бэнтон (16), Хендерсон (12 ).

    Н: Брансон (45), Дивинченцо (12), Ануноби (12).

    «Портленд»«Нью-Йорк» — 93:105 (25:26, 16:29, 27:30, 25:20)

    П: Эйтон (31 + 14 подборов), Бэнтон (16), Хендерсон (12 ).

    Н: Брансон (45), Дивинченцо (12), Ануноби (12

    Все результаты игрового дня НБА 15 марта
    • «Бостон Селтикс» — «Финикс Санз» — 127:112.
    • «Хьюстон Рокетс» — «Вашингтон Уизардс» — 135:119.
    • «Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:126.
    • «Милуоки Бакс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:105.
    • «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Йорк Никс» 93:105.
    • «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» 126:119.
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