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    Родман: Джордан — величайший игрок в истории НБА

    Прочие Баскетбол НБА
    Один из лучших защитников в истории НБА Деннис Родман поделился воспоминаниями об игре своего противника, а потом партнера по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

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    «Защищаться против него было очень круто, потому что давало нам возможность выложиться по полной. Мы понимали, что они идут за титулом. Как только мы начали с ними играть в плей-офф, стало понятно, что очень сложно не дать этому парню набрать 30 очков. Это было очень тяжело, но это было очень круто.

    Чак Дэйли говорил: "Если Майкл идет к кольцу, рубите его задницу к чертовой матери". Вот так он говорил… Его нужно было бить. Каждый раз, когда он шел в проход, мы пытались положить его на паркет. Ему нужно отдать должное.

    Современные игроки не понимают, насколько тяжело было играть в ту эпоху. В те времена, когда вы шли в проход, вам выбивали зубы, вам били в голову, вас опрокидывали на паркет. Современные игроки не понимают, в какой баскетбол мы тогда играли.

    Именно поэтому я и называю Майкла величайшим баскетболистом всех времен, потому что ему доставалось по полной. Мы лупили его изо всех сил», — сказал Родман.

    Деннис Родман — пятикратный чемпион НБА (два раза в составе «Детройт Пистонс» и трижды за «Чикаго Буллз»), считается одним из лучших и жестких защитников в истории Лиги.

    Майкл Джордан играл на позиции атакующего защитника, многими признается лучшим игроком в истории НБА. Он шестикратный чемпион НБА и двухкратный победитель Олимпийских игр

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