«Автодор» — «Пари НН»: счет матча 81:74, обзор

на своей площадке обыгралв матче Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал атакующий защитник Малик Ньюмэн, который за весь матч набрал 20 очков. У «Пари НН» разыгрывающий Владислав Близнюк набрал 21 балл, а форвард Александр Чадов отметился 19-ю очками.

Единая лига ВТБ. Второй этап. Группа Б «Автодор» (Саратов) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 81:74 (19:27, 28:17, 20:12, 14:18)

После этого матча «Автодор» занимает 3-е место в группе Б. «Пари НН» располагается на 7-й позиции в той же группе.