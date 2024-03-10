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    «Автодор» одолел «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

    «Автодор» — «Пари НН»: счет матча 81:74, обзор

    Прочие Баскетбол Единая лига
    «Автодор» на своей площадке обыграл «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ.

    «Автодор»
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    «Автодор»

    Самым результативным игроком в составе хозяев стал атакующий защитник Малик Ньюмэн, который за весь матч набрал 20 очков. У «Пари НН» разыгрывающий Владислав Близнюк набрал 21 балл, а форвард Александр Чадов отметился 19-ю очками.

    Единая лига ВТБ. Второй этап. Группа Б
    «Автодор» (Саратов) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 81:74 (19:27, 28:17, 20:12, 14:18)

    После этого матча «Автодор» занимает 3-е место в группе Б. «Пари НН» располагается на 7-й позиции в той же группе.

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